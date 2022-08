'വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ, അർത്ഥം വച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ': സഹായിക്കാൻ വന്നവരുടെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് ഹനാൻ

Kerala

oi-Swaroop Tk

കൊച്ചി: സ്വന്തം പഠന ചെലവിന് വേണ്ടി തെരുവില്‍ മീന്‍ കച്ചവടം നടത്തിയ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ മലയാളികള്‍ക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്നു. പേര് ഹനാന്‍. അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തമായി ജീവിക്കുന്ന ആ പെണ്‍കുട്ടിയെ മലയാളികള്‍ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2018ല്‍ ഒരു വാഹനാപകടത്തില്‍ നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റെന്ന വാര്‍ത്ത എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഹനാന് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് അന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വിധി എഴുതിയത്.

ദില്‍ഷയോട് ഇപ്പോഴും പ്രണയമുണ്ടോ? ആത്മാര്‍ത്ഥമായിരുന്നോ; ബ്ലസ്ലീ തുറന്ന് പറയുന്നു

'മീശ'ക്കാരന്‍ ഇനി പുറംലോകം കാണില്ല; കൂട്ടപ്പരാതികള്‍, യുവതിയുടെ സ്വകാര്യദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ച് ഭീഷണി

ആളെ മനസിലായോ; എജ്ജാതി മേക്കോവർ..ഇന്ദു ചിത്രങ്ങൾ ഒരു രക്ഷയുമില്ല

English summary

Viral Video Star Hanan Hameed opens up about the motives of those who came to help her