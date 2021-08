''ഇവരേയും നമുക്ക് ചേർത്തുപിടിക്കണം"; കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സങ്കടം കാണാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ?

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലമെത്തിയതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിശ്ചലമാണ് കാറ്ററിങ് മേഖല. വിവാഹങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലുമൊക്കെ സദ്യ ഒഴിവാക്കിയും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുകയുമൊക്കെ ചെയ്തതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളാണ്. പാചകമേഖലയിൽ 35 വർഷത്തോളം പിന്നിട്ട തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി സുദർശനൻ ഇതു പറയുമ്പോൾ സംഭവത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമാണെന്ന് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാനാകും.

English summary

With the onset of Onam, the catering sector is still at a standstill, though all sectors are open with restrictions. The lives of many people have been in crisis as weddings and festivals have been canceled and the number of people attending has been reduced. Sudarshanan, a native of Vattiyoorkavu, Thiruvananthapuram, who has been in the culinary field for over 35 years, says that anyone can understand the extent of the incident.