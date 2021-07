Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കിയതാണ് എന്നാണ് കിറ്റക്‌സ് ഉടമ സാബു ജേക്കബ് പറഞ്ഞത്. തെലങ്കാനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഹൈദരാബാദില്‍ എത്തിയ അദ്ദേഹം തെലങ്കാനയില്‍ 1,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ധാരണയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വാറങ്കലിലെ കാകതിയ മെഗാ ടെസ്റ്റൈല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ആണ് കിറ്റക്‌സ് പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്തുക. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് തെലങ്കാനയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വാര്‍ത്ത വന്നതോടെ കിറ്റക്‌സിന്റെ ഓഹരി മൂല്യത്തില്‍ വലിയ കുതിപ്പും ഉണ്ടായി. എന്നാല്‍ എന്താണ് തെലങ്കാനയിലെ കാകതിയ മെഗാ ടെസ്റ്റൈല്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ സ്ഥിതി? പരിശോധിക്കാം...

English summary

What is the status of Kakatiya Mega Textile Park, where Kitext declared 1,000 crore investment? After three years of inauguration, no projects started in the Part till now.