പൂവീളിയുയർത്തി 'ചിന്നതോവാള' ; ഉത്രാടതലേന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട കച്ചവടം നടക്കുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം : കൊവിഡ് മഹാമാരി ഓണത്തിൻ്റെ നിറംകെടുത്തില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കാഞ്ഞിരംകുളത്തെ പൂവിപണി. 'ചിന്നതോവാള ' എന്ന് പേരുള്ള കാഞ്ഞിരംകുളത്തെ പൂവിപണിയിൽ പൂക്കളമിടാനുള്ള ജമന്തി, അരളി, വാടാമുല്ല, റോസ, മുല്ല തുടങ്ങിയ പൂക്കൾക്ക് വില കുറവാണ്. തിരുവോണതലേന്ന് പൂക്കൾക്ക് വില വർധിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞവർഷത്തെതിൽ നിന്നും വിപണി സജീവമാകുന്നമെന്നും കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു.

English summary

The famous Kanjiramkulam flower garden in South Kerala in the hope that the covid epidemic will not tarnish the color of Onam. Flowers like marigold, arali, wadamulla, rosa and jasmine are available at the Kanjiramkulam flower shop called 'Chinnathovala'. According to traders, the price of flowers will go up on Thiruvonam and the market will be more active from last year