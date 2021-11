മരയ്ക്കാറിന്റെ റീലിസ് കാരണമല്ല ചലച്ചിത്രമേള നീട്ടിവച്ചത്; പ്രതികരിച്ച് കമൽ

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് മരയ്ക്കാർ ചിത്രത്തിൻ്റെ റീലിസിനെ തുടർന്നല്ലെന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമൽ. കൈരളി തീയ്യേൽ അറ്റകുറ്റപണി നടക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരിക്ക് മുമ്പ് തിയ്യേറ്ററിൽ പണികൾ പൂർത്തിയാകും. മേളയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ കൈരളി തീയ്യേറ്ററിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു.മരയ്ക്കാറിൻ്റെ റീലിസ് കാരണമാണ് ചലച്ചിത്രമേള വൈകുന്നതെന്ന തെറ്റായ വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English summary

Chalachitra Academy Chairman Kamal said that the postponement of the International Film Festival to February was not due to the release of Marakkar