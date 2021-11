അനുപമയുടെ സത്യാഗ്രഹം ആറു ദിവസം പിന്നിടുന്നു; ഐക്യദാർഢ്യവുമായി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ; സൈബർ ആക്രമണം

Thiruvananthapuram

തിരുവനന്തപുരം: പേരൂർക്കടയിൽ അമ്മയറിയാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നൽകിയ സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അനുപമ എസ് ചന്ദ്രൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം ആറു ദിവസം പിന്നിടുന്നു. സത്യാഗ്രഹ വേദിയിൽ 24 മണിക്കൂർ സമരം നടത്തുകയാണ് അനുപമയും ഭർത്താവ് അജിത്തും. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും സമരപ്പന്തലിലെത്തി അനുപമയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്.

English summary

Six days have passed since Anupama S Chandran's satyagraha demanding the return of the baby in the incident where the mother adopted the baby without her knowledge in Peroorkada.