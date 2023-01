യുഎസിലെ പിരിച്ചുവിടല്‍ ബാധിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരെ, ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാര്‍, ആശങ്കയില്‍ പ്രവാസികള്‍

Nri

വാഷിംഗ്ടണ്‍: ഗൂഗിള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ കോര്‍പ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിലെ പിരിച്ചുവിടലില്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായി യു എസിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഐ ടി ജീവനക്കാര്‍. ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസികള്‍ക്കാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊ തൊഴില്‍ വിസകള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച ഐ ടി ജീവനക്കാര്‍ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളില്‍ പുതിയ തൊഴില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ പാടുപെടുകയാണ് എന്നാണ് വാഷിംഗ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ഗൂഗിള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബര്‍ മുതല്‍ ഏകദേശം 200,000 ഐടി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതില്‍ 30 മുതല്‍ 40 ശതമാനം വരെ ഇന്ത്യന്‍ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളുമാണ്. അവരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും എച്ച് 1 ബി, എല്‍ 1 പോലുള്ള തൊഴില്‍ വിസകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

English summary

layoffs in the US have affected nearly two lakh employees and most of them are Indian NRI's