കരാര്‍ അവസാനിച്ചാലും ഇനി യുഎഇയില്‍ തുടരാം, പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്താം: തൊഴില്‍ നിയമം: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ദുബായ്: യുഎഇ ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ തൊഴില്‍ നിയമം തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ സമ്മിശ്രമായ പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതിയ അവധി ദിവസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ തന്നെ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ പാർട്ട് ടൈം, താത്കാലിക ജോലികളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ചില ആശങ്കകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ആണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 2022 ഫെബ്രുവരി 2 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. തൊഴില്‍ നിയമം സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.

