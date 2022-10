യുട്യൂബറെ കാണാന്‍ 3 ദിവസം, 250 കിലോ മീറ്റര്‍ സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടി 13 കാരന്‍; ഒടുവില്‍ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ

Offbeat

oi-Alaka KV

പ്രേമത്തിന് കണ്ണുംമൂക്കും ഇല്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ..പ്രേമത്തിന് മാത്രമല്ല നമുക് ആരൊടെങ്കിലുമൊക്കെ ആരാധന തോന്നിയാലും ഇതുപോലെ തന്നാണ് കാര്യങ്ങള്‍. ഈ സിനിമാ താരങ്ങളോടും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് താരങ്ങളോടുമൊക്കെ ആരാധര മൂത്ത് അവരെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും ഒന്ന് തൊട്ടുനോക്കാനും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനുമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ ഇല്ലേ.

അത്തരത്തില്‍ ഒരു ആരാധകന്റെ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത്... ആരാധന അങ്ങേയറ്റത്തെത്തിയ ഈ 13 കാരന്‍ തന്റെ ഇഷ്ട താരത്തെ കാണാന്‍ പുറപ്പെട്ടു അതും സൈക്കിളില്‍ പിന്നീട് നടന്നത് എന്താണെന്നോ!!തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യൂട്യൂബ് താരത്തെ കാണാനായാണ് ഈ 13 കാരൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്.

13 year old boy cycle 250 kilometers to meet his favorite youtuber, and here is what happened to him, goes viral