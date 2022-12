ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ഭാഗ്യം; ട്രക്കില്‍ ഇന്ധനം അടിക്കാന്‍ എത്തിയ യുവതി ലോട്ടറിയെടുത്തു; അടിച്ചത് 8 കോടി

Offbeat

വാഷിംഗ്ടണ്‍: ഭാഗ്യം പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എത്തുമെന്നാണ്. എന്നാല്‍ ക്രിസ്മസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഷോപ്പിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഒരു യുവതി കോടികളാണ് സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും സ്വപ്‌നം കാണാതിരുന്ന യുവതിക്കാണ് ഇത്രയും വലിയ സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് ഇനി ഏറ്റവും അടിപൊളിയാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു.

സാധാരണ ഒരു ദിവസം പോലെ കടന്നുപോകുമായിരുന്ന ദിനത്തിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയത്. യുവതി മാത്രമല്ല ഭര്‍ത്താവും ഇപ്പോള്‍ അമ്പരന്ന് നില്‍ക്കുകയാണ്. ഒരു സ്‌ക്രാച്ച് ആന്‍ഡ് വിന്‍ കാര്‍ഡിലാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക ഇവരെ തേടിയെത്തിയത്. വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക്....

English summary

us: a women who comes to town for filling the tank buys lottery and won more than 8 cr goes viral