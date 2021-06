Social Media

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐ നേതാവും മുന്‍ മന്ത്രിയും എല്ലാം ആയ മുല്ലക്കര രത്‌നാകരന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന് വിലക്ക്. വെരിഫൈഡ് പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കുമായി തുടര്‍ച്ചയായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടും വിലക്കിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ വിശദീകരണം. നിലവിലെ വിലക്ക് മാറ്റാന്‍ ആകില്ലെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് അറിയിച്ചതായാണ് മുല്ലക്കര പറയുന്നത്.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ പാളിച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് അടുത്തിടെ വിമര്‍ശനാത്മകമായ ഒരു കുറിപ്പ് ആ പേജില്‍ എഴുതിയത് എന്ന് മുല്ലക്കര രത്‌നാകരന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മോദിവിമര്‍ശനം നടത്തിയ കവി സച്ചിദാനന്ദന് നേരിട്ടത് പോലെയുള്ള നടപടിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് നല്‍കിയ മറുപടിയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മുല്ലക്കര രത്‌നാകരന്റെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം....

ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, ഈ മാസം ആദ്യം മുതൽ എൻ്റെ പേരിലുള്ള വെരിഫൈഡ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഫെയ്സ്ബുക്ക് എന്നെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അവരുടെ കമ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കമ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാന്ഡേർഡ് ലംഘിച്ചാൽ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ പേജ് ക്വാളിറ്റി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അത് കാണേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ പേജിൻ്റെ പേജ് ക്വാളിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല (Your Page has no restrictions or violations) എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

English summary

Facebook restricts former Minister Mullakkar Ratnakaran'd verified page, and not even identify the reason. As Mullakkara's reaction Facebook is not ready to withdraw the ban without any explanation.