സ്വന്തമായി കാമുകന്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ക്ലാസിന് പുറത്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്‌

India

oi-Alaka KV

ജനുവരി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഫെബ്രുവരി എത്തി..അതിനെന്താ അത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ വന്ന ചോദ്യം...പക്ഷേ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ആണല്ലോ വാലന്‍ന്റൈന്‍സ് ഡേ...പ്രണയം പറയാനും പ്രണയം പങ്കുവെയ്ക്കാനുമൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം..എന്നാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അങ്ങനെ പ്രണയം ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല..

പ്രണയിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടാകാം..കാമുകിയോ കാമുകനോ ഇല്ലാത്തവര്‍ ഉണ്ടാവാം. എന്നാല്‍ വാലന്റൈന്‍സ് ഡേയ്ക്ക് കോളേജില്‍ വരുമ്പോള്‍ കാമുകിയോ കാമുകനോ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നാലോ...കഴിഞ്ഞദിവസം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു നോട്ടീസ് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമായും ബോയി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്..സംഭവം അറിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി...പക്ഷേ സംഭവത്തില്‍ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി

English summary

A Fake notification on behalf of the college went viral on social media for these reasons, Here is what it says