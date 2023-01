India

oi-Jithin TP

ഗാസിയാബാദ്: ടിക് ടോക് നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം യുവാക്കള്‍ക്കും കൗമാരക്കാര്‍ക്കും ഇടയില്‍ വളരെ പെട്ടെന്നെ ജനപ്രീതിയാര്‍ജ്ജിച്ചതാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീല്‍സ്. ടിക് ടോകിലേത് പോലെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീല്‍സിലും നിരവധി പേരാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകള്‍ പങ്ക് വെക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോഴൊക്കെ റീല്‍സ് വീഡിയോകള്‍ അബദ്ധത്തിലും ചെന്ന് കലാശിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്.

നടുറോഡില്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീല്‍സിനായി കാര്‍ നിര്‍ത്തിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍ക്ക് വന്‍ പിഴയാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് ചുമത്തിയത്. ഗാസിയാബാദില്‍ ആണ് സംഭവം. വൈശാലി ചൗധരി ഖുതൈല്‍ എന്ന സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍ ആണ് നടുറോഡില്‍ കാര്‍ നിര്‍ത്തി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീല്‍സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. സ്വിഫ്റ്റ് കാര്‍ റോഡില്‍ നിര്‍ത്തി ചെയ്ത റീല്‍സ് വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.

English summary

car stopped in the middle of the road to shoot instagram reels, here is what happened to the women