ന്യൂദല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയത എന്ന ആശയം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഒരു ഭീഷണിയല്ല എന്ന് ആര്‍ എസ് എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത്. വെള്ളിയാഴ്ച സങ്കല്‍പ് ഫൗണ്ടേഷനും ഒരു കൂട്ടം മുന്‍ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും ചേര്‍ന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോഹന്‍ ഭാഗവത്.

ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയത എന്ന ആശയം 'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്ന ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു ഭീഷണിയുമില്ല. അതിനാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു ഹിറ്റ്ലര്‍ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും മോഹന്‍ ഭാഗവത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലോകം ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് (വസുധൈവ കുടുംബകം) നമ്മുടെ ദേശീയത നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

do you know why india have not a Hitler here is the reason says RSS chief Mohan Bhagwat