കൊവിഡ് മാറ്റിമറിച്ച 'ലൈംഗികത്തൊഴില്‍'; സോനാഗച്ചിയില്‍ നിന്ന് പുതുമാതൃക... സുരക്ഷിതത്വം, സാമ്പത്തിക ലാഭം

India

oi-Binu Phalgunan

കൊല്‍ക്കത്ത: കൊവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തെ എല്ലാവരേയും വലിയരീതില്‍ ബാധിച്ചെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത് ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളെ ആയിരുന്നു. ലോകം മുഴുവന്‍ സാമൂഹിക അകലത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചപ്പോള്‍, അത് തങ്ങളുടെ തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ലെന്നത് തന്നെ ആയിരുന്നു ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ വെല്ലുവിളി.

രാജ്യത്ത് ആദ്യം കൊവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ കടുത്ത പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെട്ടവര്‍ ആയിരുന്നു ലൈംഗിക തൊഴിലാളികള്‍. എന്നാല്‍ കൊവിഡ് 'ന്യൂ നോര്‍മല്‍' ആയപ്പോള്‍, അതിജീവനം ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കും നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. ആ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയാണ് രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കില്‍ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 'റെഡ് സ്ട്രീറ്റ്' ആയ സോനാഗച്ചിയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത്. വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം...

English summary

How sex workers of Sonagachhi changed their life during the Covid19 Pandemic? Going digital was the only alternative for them and thy achieved it.