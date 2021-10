പ്രസാര്‍ ഭാരതിക്കെതിരായ തെറ്റായ പ്രചാരണം; വിശദീകരണവുമായി സിഇഒ ശശി ശേഖര്‍

India

ദില്ലി: പ്രസാര്‍ ഭാരതിയുടെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും പുറത്തുവരുന്ന മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കെതിരെ പ്രസാര്‍ ഭാരതി സിഇഒ ശശി ശേഖര്‍ രംഗത്ത്. ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെയാണ് പ്രസാര്‍ ഭാരതി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

കാലഹരണപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ഒഴിവാക്കുമ്പോള്‍ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ രീതി ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മാണെന്ന് ശശി ശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. മേല്‍ക്കൂരയില്‍ സഥാപിക്കുന്ന ആന്റിനകളിലൂടെ ടെലിവിഷന്‍ കാണുന്നത് ഇനി സാധ്യമായ കാര്യമല്ല, പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കുമുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച അനലോഗ് ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകളുടെ ഘട്ടം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ പരിഷ്‌ക്കരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രസാര്‍ ഭാരതിയിടെ വിശദീകരണം.

പുതിയ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ക്കും പുതിയ ഉള്ളടക്ക അവസങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കിയെന്ന് പ്രസാര്‍ ഭാരതി അറിയിച്ചു. ദൂരദര്‍ശന്‍, ആകാശവാണി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രക്ഷേപണ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനലോഗ് ടെറസ്ട്രിയല്‍ ടിവി ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകള്‍ പോലുള്ള കാലഹരണപ്പെട്ട ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുകയാണെന്നും ഇത് ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്കും പുതിയ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള മാതൃകാപരമായ മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണെന്നും പ്രസാര്‍ ഭാരതി പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

കാലഹരണപ്പെട്ട അനലോഗ് ടെറസ്ട്രിയല്‍ ടിവി ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകള്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രക്ഷേപണ പരിഷ്‌കരണ നടപടികള്‍ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഡിഡി സില്‍ചറിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു. അസമിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൂരദര്‍ശന്റെ ഉപഗ്രഹ ചാനലില്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഡിഡി സില്‍ചാര്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്ന് പ്രസാര്‍ ഭാരതി വ്യക്തമാക്കി. ഡിഡി അസം, യൂട്യൂബ് വഴിയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴിയും ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയയില്‍ സാന്നിധ്യം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് പുറമെയാണിത്.

അനലോഗ് ടെറസ്ട്രിയല്‍ ടിവി കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്, ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് പൊതു താല്‍പ്പര്യത്തിലും ദേശീയ താല്‍പ്പര്യത്തിലും കണക്കാക്കിയാണ്. കാരണം ഇത് വൈദ്യുതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം 5 ജി പോലുള്ള പുതിയതും ഉയര്‍ന്നുവരുന്നതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ക്ക് വിലയേറിയ സ്‌പെക്ട്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇതുവരെ 70 ശതമാനത്തോളം അനലോഗ് ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകള്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഉചിതമായ ഘട്ടത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ്.

തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ 50 -ഓളം അനലോഗ് ടെറസ്ട്രിയല്‍ ടിവി ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകള്‍ ഒഴികെ, പ്രസാര്‍ ഭാരതി 2022 മാര്‍ച്ച് 31 -നകം കാലഹരണപ്പെട്ട അനലോഗ് ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകള്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്നും പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

It is irresponsible of sections of media to misrepresent the phase out of obsolete transmitters in this manner. Television viewing is no longer happening through Roof top Antennas in India. Phasing out of analog transmitters which were setup decades ago is a necessary reform.