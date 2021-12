India

oi-Faisal K

ലഖ്‌നൗ: കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കാതെ മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. 22,915 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടത്.

അവരുടെ മരണ സര്‍ഫിക്കറ്റില്‍ ഒന്നിലും തന്നെ ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കാതെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ ആരും ഓക്‌സിജന്‍ കിട്ടാതെ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ജയ് പ്രതാപ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.

English summary

UP Health Minister Jai Pratap Singh said no one has died in the state due to lack of oxygen in covid second wave