ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ ക്വട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ഭാര്യയെ കുടുക്കാൻ ഭർത്താവും പോലീസും കൊലയാളിയും ഒന്നിച്ചു

International

oi-Alaka KV

ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് കേട്ടാല്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. തന്റെ ഭാര്യ തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ ഗൂഢപദ്ധിതി തെളിയിക്കാന്‍ ഒരു ഭര്‍ത്താവ് തന്റെ മരണം നാടകീയമായി സൃഷ്ടിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തത് നല്‍കിയത് പോലീസും. പോലീസും അദ്ദേഹവും ഒരുമിച്ച് കൈകോര്‍ത്ത് നടത്തിയ ഈ അന്വേഷണം ഒടുവില്‍ എന്തായി എന്ന് അറിയണ്ടേ... വിശദമായി വായിക്കാം....

English summary

A plan prepared by a husband and the police to catch his wife who tried to kill him goes viral