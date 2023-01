Viral Video: പിളേളരുടെ മുമ്പില്‍ ആളാവാന്‍ നോക്കിയതാ..ക്ലാസ് മുറിയില്‍ തലകുത്തി വീണ് മാഷ്!

International

oi-Alaka KV

അധ്യാപകന്‍ എന്നു പറയുമ്പോള്‍ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രൂപം മുണ്ടുടുത്ത് തേച്ചുമിനുക്കിയ ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച് ഗൗരവമുള്ള മുഖമാണ്. പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ അധ്യാപക - വിദ്യാര്‍ത്ഥി ബന്ധം വളരെ പവിത്രമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ട്‌ലി ആയിരിക്കും. എല്ലാ അധ്യാപകരും മസ്സില്‍പിടിച്ച് ഗൗരവത്തില്‍ നടക്കുന്നവരാണെന്നല്ല പറഞ്ഞുവരുന്നത്.

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഓരോ സ്വഭാവമായിരിക്കും. ചിലര്‍ ഗൗരവമുള്ളവര്‍ ആയിരിക്കും ചിലര്‍ വളരെ ശാന്തരായിരിക്കും, ചിലര്‍ വളരെ ആക്ടീവ് ആയിരിക്കും..അങ്ങനെ വളരെ ആക്ടീവ് ആയ ഒരു അധ്യാപകന്‍ ക്ലാസില്‍ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പറയാന്‍ പോകുന്നത്...സംഭവം കണ്ടുനിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇനി എന്താണ് സംഭവം എന്നുനോക്കാം

English summary

Here is what happened to a teacher who tried to impress his students by gymnastic Moves, goes viral