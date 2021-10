International

oi-Binu Phalgunan

ന്യൂയോർക്ക്: പതിനേഴര വർഷം മുമ്പ് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ് സർവ്വീസ് ആദ്യമായി ഉരുക്കഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള ലോകമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. ലോകത്തിന്റെ ആ മാറ്റത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ് സർവ്വീസ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക്.

ഫേസ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും അടക്കം ഇരുട്ടില്‍, മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് ഏഴ് ബില്യണിന്റെ നഷ്ടം

ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് കോടീശ്വരൻമാരിൽ ഒരാളായതും. ഇന്ന് വാട്‌സ് ആപ്പും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കീഴിൽ ആണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന 'ഫേസ്ബുക്ക്' എന്ന പേര് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? സംഗതി സത്യമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റീ ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഫേസ്ബുക്ക്, അവരുടെ പേര് മാറ്റുന്നു എന്നാണ് 'ദി വെർജ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

English summary

Name of Facebook to be changed soon? Company plans to become more than a social media company- Report. US technology Blog 'The Verge' reported this, quoting a source with direct knowledge of the matter.