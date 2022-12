International

oi-Vaisakhan MK

വാഷിംഗ്ടണ്‍: മാതാപിതാക്കളുണ്ടായിട്ടും അതൊന്നുമറിയാതെ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോള്‍ താമസിക്കുക, അതൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും പറ്റാത്തതാണ് അല്ലേ. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. താന്‍ ഇവരുടെ മകള്‍ അല്ല. ഒടുവില്‍ മാതാപിതാക്കളെ തേടിയുള്ള അലിച്ചിലിനൊടുവില്‍ അവര്‍ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്.

അമേരിക്കയിലെ ടെക്‌സസില്‍ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ഒന്നിക്കാന്‍ 51 വര്‍ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടി വന്നു. ആരുടെയും മനസ്സലയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകളായിരുന്നു നടന്നത്. വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക്....

English summary

us: here is an interesting story a women reunited with family after taken away from 21 months old