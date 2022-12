Viral Video: ലിഫ്റ്റില്‍ വെച്ച് കയറിപ്പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ആളെ ഇടിച്ച് പഞ്ഞിക്കിട്ട് യുവതി; വീഡിയോ വൈറല്‍

International

oi-Alaka KV

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് എതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കുറവും സംഭവക്കുന്നില്ല എന്ന് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന സംഭവങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാകും. രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയ സ്ത്രിക്ക് നേരെയും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുവരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരേയും ട്രെയിനില്‍ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ തൊഴില്‍ ഇടങ്ങളില്‍ പോലും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്.

പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രതികരിക്കാന്‍ പറ്റാറില്ല, പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഞെട്ടലും ഭയവും ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് തനിക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച ആളെ അടിച്ച് പഞ്ഞിക്കിട്ട ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറല്‍ ആണ്. യുവതിയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് സംഭവം കണ്ടവരൊക്കെ. എന്താണ് നടന്നത് എന്ന് വിശദമായി അറിഞ്ഞാലോ...

English summary

Viral Video: woman beat up the man who tried to molest her in the lift, here is what she did, goes viral