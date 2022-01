International

oi-Jithin Tp

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കൂട്ടില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയ പെണ്‍സിംഹത്തെ കൈയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന യുവതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാകുന്നു. കുവൈറ്റിലെ സബാഹിയയിലാണ് സംഭവം. യുവതിയുടെ കൈയിലിരുന്ന് കുതറിയോടാന്‍ പെണ്‍സിംഹം ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് പെണ്‍സിംഹം കൂട്ടില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് സൂചന.

അര്‍ലോംഗ് എന്ന ട്വിറ്റര്‍ യൂസര്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ ഇതിനോടകം 30 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടിനുള്ളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട വളര്‍ത്തു സിംഹമാണ് പ്രദേശത്ത് കുറച്ചുനേരം ഭീതി വിതച്ചത്. സിംഹത്തെ പിടികൂടിയ യുവതി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉടമയെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

അതേസമയം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ദൃശ്യം ആഘോഷമാകുകയാണ്. ഇതിനോടകം ട്രോളുകളും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയില്‍ കാണുന്ന സിംഹം മറ്റ് സിംഹങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് ഒരാളുടെ കമന്റ്. 'ഞാന്‍ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല, എന്നെ വിടൂ' എന്ന് സിംഹം പറയുന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ്.

സിംഹം രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞ് പൊലീസും വന്യജീവി സംരക്ഷകരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. വന്യജീവികളെ വളര്‍ത്തുന്നത് കുവൈറ്റ് അടക്കം പല ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കുറ്റകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും അനധികൃതമായി പലരും കടുവ, സിംഹം എന്നിവയെ വളര്‍ത്താറുണ്ട്.

പലപ്പോഴും ഇവ കൂടിനുള്ളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിരത്തില്‍ ഭീതി പരത്താറുമുണ്ട്. 2018 ല്‍ നിരത്തിലിറങ്ങിയ സിംഹത്തെ മയക്കുവെടി വെച്ചാണ് കീഴ്‌പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

My neighbor and her dog seemed to not be getting along last night pic.twitter.com/fUGcpuTkMY