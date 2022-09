'പുറത്തുവന്ന പല മീടുവും സ്വന്തം താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ; ദുരനുഭവം നേരിട്ട പലരും തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല'; സാധിക

Kerala

കൊച്ചി: മീ ടു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് നടി സാധിക വേണുഗോപാൽ. മീ ടു എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും പലരും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും സാധിക പറഞ്ഞു. മലയാളം സിനിമാ മേഖല പോലെ സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇല്ലെന്നും സാധിക പറഞ്ഞു. ജനം ടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നടിയുടെ പ്രതികരണം.

Actress Sadhika opens up about me too, all the me too comes so far is protect their interest