സൈബറിടങ്ങളിലെ ചതിക്കുഴികളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം; ഹൈടെക് ക്രൈം എൻക്വയറിസെൽ അഡി.എസ് പി വൺ ഇന്ത്യയോട്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇൻറർനെറ്റ് - ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.സംസ്ഥാനത്ത് സൈബറിടങ്ങളിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി പുറത്തുവരുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും, വീണ്ടും തട്ടിപ്പിനിരയാവുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവൊന്നും പൊലീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? സൈബർ വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിച്ചെടുക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നരായ മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർ പോലും വിമുഖത കാണിക്കുന്നതെന്തു കൊണ്ട്? അപരിചിതരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ പോലും ഒറ്റനിമിഷത്തിൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകി നാം ചൂഷണത്തിനിരയാവുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയ അശ്രദ്ധയോ?

തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെന്ന പോലെ കേരളത്തിലും നിർബാധം അവരുടെ തട്ടിപ്പുകൾ തുടരുന്നുണ്ട്. എത്രകണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടും ജനങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാത്തത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് ഈ രംഗത്ത് പരിജ്ഞാനമുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും പറയുന്നത്. സൈബറിടങ്ങളിലെ ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ ഹൈടെക് ക്രൈം എൻക്വയറി സെൽ അഡീഷണൽ എസ് പി ഇ എസ് ബിജുമോൻ വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു......

പരിചയമില്ലാത്ത മൊബൈല്‍ നമ്പരുകളില്‍ നിന്നോ, എസ്.എം.എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിലൂടെയോ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളെ കെണിയിൽ ചാടിക്കും. ഇത് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ മുതലാക്കി പണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന പ്രവണതകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പുലർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

കിടു ലുക്കില്‍ നടി എസ്തര്‍ അനില്‍; എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണെന്ന് ആരാധകര്‍

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

Hitech Crime Enquiry Cell Additional SP ES Bijumon said people should be especially careful not to be fooled by cyber scams in the face of increasing number of online scams. He also said not to click on links received from unfamiliar mobile numbers or via SMS or e-mail.