ഇന്ധന നികുതി: കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം; സൈക്കിളുമായി ദില്ലിക്ക് പോകൂവെന്ന് ധനമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനം കുറയ്ക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിഷേധസൂചകമായി പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ സൈക്കിളിലാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ മുതൽ നിയമസഭവരെയിരുന്നു സൈക്കിൾ യാത്ര.

English summary

The Finance Minister mocked the Opposition and said that he should go to Delhi on a bicycle or a bullock cart.