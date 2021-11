Kerala

oi-Faisal K

കൊച്ചി: ഇന്ധന വില വര്‍ധനവിനെതിരെ കൊച്ചിയില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ റോഡ് ഉപരോധനത്തിനിടെ നടന്‍ ജോജു ജോര്‍ജ്ജും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തില്‍ കൂടുതല്‍ മൊഴിയെടുക്കയാനായി സ്‌റ്റേഷനിലെത്തണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതില്‍ ജോജു അസൗകര്യം അറിയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യ്തതില്‍ വഴി തടയല്‍ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങള്‍ നടന് അയച്ച്‌കൊടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് യുവതി കൂട്ടുകാരിക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടി; കാരണം കേട്ട് പോലീസ് അമ്പരന്നു... സ്വര്‍ണം, മൊബൈല്‍

ജോജു ജോര്‍ജ്ജിന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ കൂടുതല്‍ പേരെ പ്രതി ചേര്‍ക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം സ്വന്തം നാട്ടില്‍ കാലു കുത്താന്‍ ജോജു ജോര്‍ജിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസ്താവന അപലപനീയമാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നടന്റെ സ്വദേശമായ മാളയില്‍ ജോജു ജോര്‍ജിന് പൂര്‍ണ്ണ സംരക്ഷണം ഡിവൈഎഫ്‌ഐ മാള ബ്ലോക്ക് കമ്മറ്റി ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നുവെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ദീപിക പതുക്കോണ്‍ മാറി നില്‍ക്കണം; പുതിയ മേക്കോവറില്‍ സീരിയല്‍ താരം കൃഷ്ണപ്രിയ

English summary

Joju george did not come to the police station to testify; Police say they will send the footage to the actor