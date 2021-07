Kerala

oi-Binu Phalgunan

തൃശൂര്‍: കൊടകര കുഴല്‍പണ കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് അന്വേഷിച്ചത്. കേസില്‍ കുറ്റപത്രം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ് ജൂലായ് 23 ന്. പക്ഷേ, ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസില്‍ പ്രതികളായി ഒരൊറ്റ ബിജെപി നേതാവ് പോലും ഇല്ല.

കൊടകര കുഴല്‍പണം ബിജെപിയുടെ തന്നെ! കുറ്റപത്രം നാളെ, 22 പ്രതികളും 200 സാക്ഷികളും, സുരേന്ദ്രനും സാക്ഷി

ഈ വിഷയം ആണ് ഇപ്പോള്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 19 ബിജെപി നേതാക്കള്‍ കേസിലെ സാക്ഷികളാണ്. പക്ഷേ, ഈ പണം ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടാണെന്നും കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ബിജെപി നേതാക്കളാരും പ്രതികളായില്ല. പരിശോധിക്കാം...

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

Kodakara Black Money Theft Case: Why BJP leaders are not in the list of accused but only as witnesses? The case registered is not a black money case but a theft case- that is the answer.