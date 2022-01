Kerala

oi-Jithin Tp

കൊച്ചി: മുസ്ലിമാണെന്ന കാരണത്താല്‍ താമസിക്കാന്‍ ഫ്ലാറ്റ് വാടകക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് സംവിധായിക റത്തീന ഷെര്‍ഷാദ്. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് റത്തീന തന്റെ ദുരനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. മമ്മൂട്ടി-പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന പുഴു എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായികയാണ് റത്തീന.

മുസ്ലിം വിഭാഗം, ഭര്‍ത്താവ് കൂടെയില്ല, സിനിമയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നീ കാരണങ്ങളാല്‍ കൊച്ചിയില്‍ ഫ്ളാറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നെന്നാണ് റത്തീന പറയുന്നത്. ഇത് തന്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English summary

Director Ratheena Shershad says she is not getting a flat to live in because she is a Muslim