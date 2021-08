'മണിയണ്ണൻ' വീഡിയോസിലെ മണികണ്ഠൻ ദേ ഇവിടെയുണ്ട്!!!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരം. കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേയറ്റത്തെ അതിർത്തി ഗ്രാമമായ പാറശാല മുതൽ വർക്കല വരെയുള്ള 73 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരം ശൈലിയിലുള്ള ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ, നഗരത്തിൽ നിന്ന് 19 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശമായ തോന്നയ്ക്കലിലുള്ള മണികണ്ഠന് നഗരത്തിൻ്റെ ഏതു മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള ശൈലിയും അനായാസം വഴങ്ങും. ന്യൂ ജെനറേഷൻ ഭാഷയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് മണിയണ്ണന്റെ ഫോണ്‍ വിളികള്‍. 'മണിയന്‍ സ്പീക്കിംഗ്' എന്ന ചെറു വീഡിയോകളിലൂടെയാണ് നാടന്‍പദങ്ങള്‍ മലയാളികള്‍ക്കാകെ മണികണ്ഠൻ സുപരിചിതമാക്കിയത്.

English summary

The city of Thiruvananthapuram is rich in linguistic diversity. From Parassala, the southernmost border village of Kerala to Varkala, within a radius of 73 km, different dialects are used.