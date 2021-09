'നിയമസഭയിലെ തെമ്മാടികള്‍'; അധിക്ഷേപം നടത്തിയ വിനു വി ജോണിനെതിരെ എം ബി രാജേഷ്!

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലിലെ ന്യൂസ് അവർ ചർച്ചയ്ക്കിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്കെതിരായ മോശം പരാമർശം നടത്തിയ അവതാരകനെ താക്കീത് ചെയ്ത നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം ബി രാജേഷ്. അധിക്ഷേപത്തെ വിമർശനമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവതാരകന് തെറ്റു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നായിരിക്കും പിന്നീട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തെ ക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് സ്പീക്കർ അവതാരകനെതിരെ തുറന്നടിച്ചത്.

MB Rajesh, the Speaker of the Legislative Assembly, has warned the presenter that he had made a bad remark against Education Minister V Sivankutty during the News Hour discussion on Asianet News Channel.