Kerala

oi-Ajmal MK

തിരുവനന്തപുരം: കാലാവധി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് അവസരം നല്‍കിയേക്കുമെന്ന വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അത്തരമൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എംപി എന്ന രീതിയിലുള്ള ചുമതലയും തിരക്കും ഒഴിഞ്ഞതോടെ സിനിമയില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ സുരേഷ് ഗോപിയിപ്പോള്‍.

പാപ്പന്‍, ഒറ്റക്കൊമ്പന്‍ തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളാണ് താരത്തിന്റേതായി ഇനി പുറത്ത് വരാനുണ്ട്. സിനിമ ചെയ്യാന്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. പാർട്ടി എന്നെ ഒന്നും എല്‍പ്പിക്കില്ല, എന്നോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയുമില്ലെന്നുമാണ് സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കാവ്യയുടെ മുന്‍ജീവനക്കാരന്‍ ദിലീപിന് കുരുക്ക് മുറുക്കുമോ: നിർണ്ണായക രഹസ്യമൊഴിയും കോടതിയില്‍

'ദിലീപിന്റെ വക പള്‍സർ സുനിക്ക് പണമെത്തി':അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തില്‍ തെളിവുമായി പൊലീസ്

English summary

Suresh Gopi says people have not left me even though I am not an MP; But I cannot be such a politician