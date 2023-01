പരാതി കളവെന്ന് അറിയുന്ന സ്ത്രീ, മഞ്ജു വാര്യർ വളരെ പണമുളള നടി ആയത് കൊണ്ടാണോ?; കുറിപ്പുമായി സംവിധായകൻ

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുളള വിശ്വാസം പൂർണമായും തകർന്നുവെന്ന് സംവിധായകൻ സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ. തനിക്കെതിരെ ഉളളത് കളളക്കേസ് ആണെന്നും ആ ചതിയിൽ മഞ്ജു വാര്യർ പങ്കാളിയാണോ എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തത് എന്നും സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ പറയുന്നു.

താൻ കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി ജഡ്ജി വായിച്ച് പോലും നോക്കാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്നും സംവിധായകൻ പറയുന്നു. മഞ്ജു വാര്യരുടെ അമ്മയെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ പറയുന്നു.

English summary

This woman who clearly knows that the complaint against me is false, Sanal Kumar against Manju Warrier