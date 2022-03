Kerala

oi-Ajmal MK

തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ട വീര്യമുള്ള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഗാന്ധി തലമുറയുടെ പിൻമുറക്കാരായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടേയും കീഴിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലം അതിവിദൂരമല്ലെന്ന് കെ പി സി സി മുന്‍ ഉപാധ്യക്ഷന്‍ ശൂരനാട് രാജശേഖരന്‍. ബ്രിട്ടിഷുകാരിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി കൊടുത്ത മഹാപ്രസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടവും നിഷ്പ്രയാസം കടക്കാൻ കഴിയും.

സംഘ പരിവാർ ശക്തികളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. സംഘ പരിവാർ അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചാനൽ തങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരുത്തി കോൺഗ്രസിനോടു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രിയം പറയുന്ന കാലമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്നും ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ..

English summary

time is not far when the country will be ruled by the Congress under Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi'