തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരില്‍ ഘടകക്ഷികള്‍ക്ക് എത്ര മന്ത്രി സ്ഥാനം എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായതോടെ സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നും സിപിഐയില്‍ നിന്നും ആരൊക്കെ മന്ത്രിമാരാവും എന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 13 മന്ത്രിമാരാണ് സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇത്തവണ അത് 12 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിപിഐക്ക് ഇത്തവണയും നാല് മന്ത്രി സ്ഥാനം തന്നെ ലഭിക്കുന്നു.

പക്ഷെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് വിപ്പ് പദവി അവര്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന് വിട്ടു നല്‍കും. അതേസമയം മന്ത്രി പദവികളില്‍ ആരൊക്കെയെന്ന കൃത്യമായ സൂചന ഇതുവരെ സിപിഎം, സിപിഐ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും വന്നിട്ടില്ല. 1964 ലെ പിളര്‍പ്പിന് ശേഷം സിപിഐ ഇതാദ്യമായി വനിതാ മന്ത്രിയെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്.

