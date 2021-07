വിനയചന്ദ്രൻ തലസ്ഥാനത്തെ തെരുവുവാസികളുടെ അന്നദാതാവ്!!!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ ഒന്നരക്കൊല്ലത്തോളമായി തലസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് എസ് വിനയചന്ദ്രൻ നായർ. ദിവസവും 100 പേർക്കുള്ള ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 25 വർഷത്തോളമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായും ഇദ്ദേഹം സജീവമായി രംഗത്തുന്നുണ്ട്. പൂജപ്പുര ആയുർവേദ കോളേജിന് സമീപമാണ് വിനയചന്ദ്രൻ താമസിക്കുന്നത്.

ബിഗ് ബോസ് വിജയി മണിക്കുട്ടനല്ല; വൈറലായി ലക്ഷ്മി ജയന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോസ്

മഴക്കാല നടത്തങ്ങൾ; അനശ്വര രാജന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫൊട്ടോസ് ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

S Vinayachandran Nair has been distributing food in the capital for the last one and a half years, including lockdown. Under his leadership, an early meal for 100 people is distributed daily near the Sree Padmanabhaswamy Temple. He has been active in charity work in Thiruvananthapuram for over 25 years. Vinayachandran lives near Poojappura Ayurveda College.