ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ചരിത്രം കുറിയ്ക്കുമോ? തള്ളാനാകാത്ത സാധ്യതകള്‍... കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയില്‍

തിരുവനന്തപുരം/ദില്ലി: ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കെ സുരേന്ദ്രനെ ഇപ്പോള്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നീക്കില്ലെങ്കിലും, അധികം വൈകാതെ പുന:സംഘടനയുണ്ടാകും.

മൂന്ന് പേരുകളാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയില്‍ ഉള്ളത് എന്നാണ് ബിജെപി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പിഎസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള, പികെ കൃഷ്ണദാസ്, ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണ് അവര്‍. ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ സാധ്യത പിഎസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയ്ക്കാണെങ്കിലും, ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും കുറവല്ല. പരിശോധിക്കാം...

