ദേശീയപാത വീതി കൂട്ടലിന് തടസ്സമാകുന്നതെന്ത് ? സംസ്ഥാനത്ത് അപകടമേഖലകൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ!

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയപാതയുടെ വീതികൂട്ടൽ സമയബന്ധിതമായി നടക്കാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാനപാതകളിലെ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരം. അപകടമേഖലകളെയാണ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനപാതയിൽ ഇത്തരത്തിൽ 28ഓളം അപകട മേഖലകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി സംസ്ഥാനസർക്കാരിന് മുമ്പാകെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടും ദേശീയപാത വീതി കൂട്ടൽ നടപടികൾക്ക് ഇനിയും വേഗം വന്നിട്ടില്ല.

English summary

Information that black spots on state highways have increased due to non-widening of National Highways. Areas of danger are called black spots. It is estimated that there are about 28 such danger zones on the state highway. Although the Road Safety Authority has submitted an application to the state government, the process of widening the national highway has not come soon.