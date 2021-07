പ്ലാവും കുരുമുളകും മുതല്‍ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനകോശം വരെ; ഗ്രേഷ്യസ് ബെഞ്ചമിൻ വേറെ ലെവലാണ്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടുകാൽ പയറ്റുവിളയിലെ ഒരു ഗൃഹനാഥൻ്റെ കഥയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. പേര് ഗ്രേഷ്യസ് ബഞ്ചമിൻ.വയസ്സ് 67. നല്ല ഒന്നാന്തരം എഴുത്തുകാരനും കൃഷിക്കാരനുമാണ് ഇദ്ദേഹം. പ്ലാവും കുരുമുളകും, കപ്പവാഴകളും, മഞ്ഞളും, ഇഞ്ചിയും, കൈതയും തുടങ്ങി ഗ്രേഷ്യസിൻ്റെ പറമ്പിൽ എന്തു നട്ടാലും വിളയും. കാർഷിക രംഗത്ത് നിന്നുള്ളവർക്കുള്ള രചനകളും ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനകോശവുമടക്കം 240 ഓളം പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രേഷ്യസ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർഷക ഭാരതി അടക്കമുള്ള 25 പുരസ്കാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. എഴുത്തിലും കൃഷിയിലും വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് ഈ ഗൃഹനാഥൻ.

English summary

The following is the story of a householder in Kottukal Payatuvila. Name Gracious Benjamin. Age 67. He is a prolific writer and farmer. Anything planted in the fields of Gracias, such as plantains, peppers, bananas, turmeric, ginger, and pineapple, will grow. Gracias has authored over 240 books, including works on agriculture and encyclopedias.