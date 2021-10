നഗരസഭയിലെ നികുതിവെട്ടിപ്പ്; സമരം കടുപ്പിച്ച് ബിജെപി; ആയുധമാക്കി യുഡിഎഫ്

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: നഗരസഭയിലെ നികുതി വെട്ടിപ്പിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി കൗൺസിലർമാർ നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ സമരം പതിനൊന്നാം ദിവസം പിന്നിടുന്നു. സമരം ചെയ്യുന്ന ബി.ജെ.പി കൗണ്‍സിലര്‍മാരുമായി മേയര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. നികുതി തട്ടിപ്പ് പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളില്‍ കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് ചര്‍ച്ചക്ക് ശേഷം ബിജെപി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

English summary

The day and night strike by BJP councilors demanding the arrest of officials involved in tax evasion in the city council has entered its 11th day.