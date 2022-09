Nri

റിയാദ്: ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞതോടെ പ്രതീക്ഷയില്‍ പ്രവാസികള്‍. ഇന്ത്യന്‍ രൂപ വലിയ ഇടിവ് നേരിടുമ്പോള്‍ ഈ സാഹചര്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് പ്രവാസികളുടെ ശ്രമം. ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യം ഒരു ഡോളറിന് 81.16 എന്ന നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യന്‍ രൂപക്കെതിരെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ ഗള്‍ഫ് കറന്‍സികള്‍ എത്തി.

ഈ സാഹചര്യം മുതലാക്കി നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പ്രവാസികള്‍. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഖത്തര്‍ റിയാലും ഇന്ത്യന്‍ രൂപയും തമ്മിലുള്ള വിനിമയ മൂല്യം 22 രൂപ കടന്നിരുന്നു. നേരത്തെ രണ്ടര വര്‍ഷം മുന്‍പ് 2020 മാര്‍ച്ചില്‍ രൂപയും റിയാലും തമ്മിലുള്ള വിനിമയ മൂല്യം 20 രൂപയായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം മേയ് മാസത്തില്‍ ഇത് 21ലേക്കും എത്തി.

