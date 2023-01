ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ പിതാവിനെ തേടി 200 രൂപയുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ മകള്‍: പ്രചോദനമാവുന്ന അയിഷ

Women

oi-Ajmal MK

ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ പിതാവിനെ തേടി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കഥയുമായി ഒരു പെണ്‍കുട്ടി. മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശിയും മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷം എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ അയിഷ തഫ്സീറയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവിയിലെ ഒരു കോടിയെന്ന പരിപാടിയിലൂടെ തന്റെ ജീവിത കഥ പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

അനാഥമന്ദിരത്തിലെ ബാല്യവും എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴത്തെ വിവാഹ ആലോചനയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പരിപാടിയില്‍ അയിഷ തുറന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം, പരിപാടിയില്‍ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായിട്ടാണ് അയിഷ പിന്‍വാങ്ങിയത്. പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അയിഷ പറഞ്ഞ ജീവിത കഥയിലേക്ക്...

English summary

Ayisha Tafseera, who went to streets in search of her abandoned father: Be an inspiration to others