ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് നിയമങ്ങൾ മാറും. ഓൺലൈൻ, പോയിന്റ്-ഓഫ്-സെയിൽ, ഇൻ-ആപ്പ് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡാറ്റയ്ക്കും ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 30-നകം ടോക്കണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) നിർബന്ധമാക്കി.

നേരത്തെ, ജൂലൈ മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സമയപരിധി നീട്ടിയിരുന്നു. ഇടപാടിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് യഥാർത്ഥ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യാപാരിയുമായി പങ്കിടാത്തതിനാൽ ടോക്കണൈസ്ഡ് കാർഡ് ഇടപാട് സുരക്ഷിതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു...

English summary

From October 1, the rules for debit and credit cards will change, here's what you need to know