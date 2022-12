ഒന്നുറങ്ങി എണീറ്റപ്പോഴേക്കും അക്കൗണ്ടില്‍ കോടികള്‍..! ഒന്നും നോക്കാതെ ചെലവഴിച്ചു; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

International

oi-Jithin TP

സിഡ്‌നി: നമ്മളില്‍ പലര്‍ക്കും പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ് അക്കൗണ്ട് മാറി പണം അയയ്ക്കുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും അബദ്ധത്തില്‍ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും അയച്ച പണം വന്ന് ചേരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അധികൃതരെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ പറയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന സാമാന്യ തത്വം വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഇപ്പോള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത്.

അബദ്ധവശാല്‍ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പണം മാറി അയച്ചാല്‍ അത് ഒരിക്കലും ചെലവാക്കരുത് എന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ അബ്ദുള്‍ ഗാഡിയയുടെ കഥ വെളിവാക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ഗണത്തില്‍പ്പെടുന്നതിനാല്‍ അനര്‍ഹമായി വന്ന കാശ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പിന്നീട് ദുഖിപ്പിക്കും എന്ന് അബ്ദുള്‍ ഗാഡിയയ്ക്ക് സംഭവിച്ച് മനസിലാക്കിയാല്‍ ബോധ്യമാകും. സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്...

Australia: boy spent all his money which mistakenly come in his accout, here is what happened later