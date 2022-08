International

oi-Nikhil Raju

ബെയ്ജിങ്: ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രവേശനവിലക്ക് നീക്കി ചൈന. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രണ്ടര വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ചൈനയിലേക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കിയിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കോഴ്‌സുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ വിസ നല്‍കുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള വിസ കൂടാതെ ബിസിനസ് വിസയക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള യാത്ര പെര്‍മിറ്റുകള്‍ക്കും അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.'ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍, ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവേശവും സന്തോഷവും എനിക്ക് തീര്‍ച്ചയായും പങ്കിടാന്‍ കഴിയും. ചൈനയിലേക്ക് തിരികെ സ്വാഗതം' എന്നും ചൈനയുടെ ഏഷ്യന്‍, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൗണ്‍സിലര്‍ ജി റോങ് ട്വീറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

അന്റാര്‍ട്ടിക്കയില്‍ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, നാല് മാസത്തോളം നീണ്ട ഇരുണ്ട രാത്രിക്ക് വിട

ചുരിദാറില്‍ സുന്ദരിയായി മാളവിക... ക്യൂട്ട് എന്ന് ആരാധകര്‍, പുത്തൻ ഫോട്ടോഷൂട്ടും സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ്

English summary

China To Resume Student Visas For Indians After Over Two Years. Indian students have expressed wish to return to re-join their studies