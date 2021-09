'ഇള'യായി അപർണ ബാലമുരളി; ഹരിനാരായണന്റെ മ്യൂസിക്കൽ ഫീച്ചറെറ്റ്- പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം മമ്മൂട്ടി

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കൊച്ചി: രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് തരംഗം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കൊവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രവചനവും വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഈകോവിഡ് തരംഗത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ,ഈ ദിവസം വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 1500 ഡോക്ടർമാരേയും , 120 നഴ്സുമാരേയും , 200 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരേയുമാണ് .

അവർക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ് 10 മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള (9.30 ) 'ഇള' എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഫീച്ചറെറ്റ് . അപർണ്ണ ബാലമുരളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഇള സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബികെ ഹരിനാരായണനാണ്. ബിജിബാൽ , രാജീവ് പീശപ്പിള്ളി എന്നിവരും അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു. സിതാര കൃഷ്ണകുമാറും മിഥുൻ ജയരാജും ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏസി മൊയ്തീൻ എംഎൽഎ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ,വൈബ്സ് മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ ഷാജു സൈമൺ ആണ് ഈ ഗാനചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഇള'യുടെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയാണ്. സെപ്തംബർ 17 ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കാണ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം.

നിരവധി കലാകാരന്മാരുടെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടേയും നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനം കൂടി ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട്. മനേഷ് മാധവൻ ( ഛായഗ്രഹണം ), പ്രവീൺ മംഗലത്ത് (എഡിറ്റിംഗ് ), മിതുൻ ജയരാജ് (സംഗീതം ) , ഇന്ദുലാൽ കാവീട് ( കല ) , ലിജുപ്രഭാകർ , ധനുഷ് നായനാർ , ജയറാം രാമചന്ദ്രൻ , അവണാവ് നാരായണൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇളയുടെ അണിയറ ശിൽപികൾ .

'ഇള' എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഫീച്ചററ്റിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ ബികെ ഹരിനാരായണൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പ് വായിക്കാം...

പ്രിയരെ..

ഇളയുടെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടന സൗന്ദര്യമായ മമ്മൂക്ക നാളെ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്.

വ്യക്തിപരമായി വളരെ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമാണ്.

പ്രധാനപ്പെട്ടതും.

ഇള എന്താണ് എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നു.

ഇള പത്ത് മിനിട്ടോളം ദൈർഘ്യമുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഫീച്ചററ്റ് ആണെന്ന് പറയാം.

പാട്ടിലൂടെ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കഥപറച്ചിൽ അത്രതന്നെ.

അതിലുപരി, ഇതൊരു സമർപ്പമാണ്.

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ്.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് 1500 ഡോക്ടർമാരും,120 നഴ്സ്മാരും, 200 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമാണ്.

അവർക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പൂവാണ് ഈ ഹൃദയഗീതം.

ഇത് ഇള എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ്.

മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ അഭിനേത്രി അപർണ്ണ ബാലമുരളിയാണ് ഇളയാവുന്നത്.

അതോടോപ്പം നിരവധി കലാകാരന്മാരും സംസ്ക്കാരിക പ്രവർത്തകരും, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും, സ്ഥാപനങ്ങളും, പൊതു പ്രവർത്തകരും, പോലിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും , മാധ്യമപ്രവർത്തകരും, ജനപ്രതിനിധികളും, സുഹൃത്തുകളും ഈ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു.

അവരുടെയെല്ലാം നിസ്വാർത്ഥവും നിസ്സീമവുമായ ചേർന്നു നിൽപു കൂടിയാണ് ഇള.

എല്ലാരും കൂടെയുണ്ടാവണേ..

എല്ലാർക്കും സ്നേഹക്കെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ

ഹരിനാരായണൻ.

