മലപ്പുറം: എംഎസ്എഫിന്റെ വനിത വിഭാഗമായ ഹരിത നേതാക്കള്‍ വനിത കമ്മീഷന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ കടുത്ത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മുസ്ലീം ലീഗ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് പരാതി നല്‍കിയ ഹരിത നേതാക്കള്‍ക്കാണ്. വനിതാ കമ്മീഷന് നല്‍കിയ പരാതി പിന്‍വലിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം.

ഇതിനിടെയാണ് ഹരിത നേതാവിന്റെ പിതാവും പ്രാദേശിക മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവും ആയ വ്യക്തി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ചത്. മകളെ കുറിച്ച് എംഎസ്എസ് നേതാവ് നടത്തിയ മോശം പരാമര്‍ശത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി. മുസ്ലീം ലീഗില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത് 'പാര്‍ട്ടി കോടതി' ആണെന്ന ആരോപണവും ഉയര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു.

Haritha MSF Complaint: Father woman leader and Local Muslim League Leader resigns from Party. At the same time, Muslim League leadership gave an ultimatum for MSF women leaders to withdraw their complaint from Women Commission.