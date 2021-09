Kerala

തിരുവനന്തപുരം: തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫ് ഹര്‍ത്താല്‍. കര്‍ഷകസമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഹർത്താൽ ആചരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാനാണ് ഹര്‍ത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന ആക്ടിങ്ങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങള്‍ ജനജീവിതത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച പരീക്ഷകള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവ മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നും എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

English summary

Monday there is ldf hartal on behalf of the kissan organisation.The public exams on that day will also be postponed