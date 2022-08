Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയില്‍ സമീപകാലത്തായി നിരവധി മീ ടൂ ആരോപണങ്ങള്‍ ആണ് ഉയര്‍ന്നതും. ചില ആരോപണങ്ങള്‍ പരാതികളായി നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടന്നപ്പോള്‍ മറ്റ് ചില ആരോപണങ്ങളില്‍ ഒതുങ്ങി.

നടന്‍ അലന്‍സിയറിന് എതിരെ നടി ദിവ്യ ഗോപിനാഥ് മീ ടൂ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് സിനിമാ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് അലന്‍സിയര്‍ ചില പരാമര്‍ശങ്ങളുമായി ഇപ്പോള്‍ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

English summary

'It's no use pointing fingers at one person', Alencier asks is he and Vinayakan are the only oppressors in cinema