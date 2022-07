'പിന്നിലെ വലിയ ശക്തി ആരാണെന്ന് പറയൂ, നടിയോ മുൻ ഭാര്യയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ'? ശ്രീലേഖയോട് പ്രകാശ് ബാരെ

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്ന മുൻ ജയിൽ വകുപ്പ് മേധാവി ആർ ശ്രീലേഖയെ വിമർശിച്ച് നടൻ പ്രകാശ് ബാരെ. ദിലീപിനെ വെള്ളപൂശാനുളള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രകാശ് ബാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ചാനൽ ചർച്ചയിലാണ് പ്രകാശ് ബാരെയുടെ പ്രതികരണം.

ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് അതിജീവിതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയേ വേണ്ടെന്ന് പ്രകാശ് ബാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പിന്നിൽ വലിയ ശക്തികളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രകാശ് ബാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English summary

who is the big power behind? the actress or the ex-wife or the chief minister'? Prakash Barre to Srilekha